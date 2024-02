La rapinatrice del Prenestino: così derubava gli anziani vicino alla parrocchia

Una rapinatrice seriale. Nel mirino gli anziani. Due colpi messi a segno al Prenestino Labicano in una settimana. Luogo di "lavoro" la zona della parrocchia di San Leone. A ricostruire le gesta criminali di una 42enne di origine bosniaca la polizia, che l'ha poi arrestata al termine di un'attività d'indagine.

Anziana rapinata a San Leone

Nello specifico, nella mattinata del 4 ottobre dello scorso anno, un’anziana donna mentre era intenta ad aprire la portiera della propria autovettura, nelle vicinanze della chiesa di San Leone in via Prenestina, era stata raggiunta improvvisamente da un’altra donna alle spalle la quale le aveva chiesto del denaro. Al rifiuto dell’anziana, la donna ha iniziato a colpirla con violenza e, dopo aver afferrato la borsa, ha asportato il portafoglio per poi dileguarsi.

Anziano derubato con la scusa dei fazzoletti

Ancora, l’11 ottobre dello scorso anno, sempre nel medesimo luogo, la 42enne, utilizzando lo stesso modus operandi, restando a bordo della sua auto, si era avvicinata a un uomo anziano chiedendogli se le desse dei fazzolettini. L’anziano per poterglieli dare si è avvicinato entrando parzialmente nell’abitacolo e, in quel frangente, la donna lo ha sfiorato rubandogli il portafoglio. L’uomo si è accorto del furto una volta tornato presso la propria abitazione.

La transizione con il bancomat rubato

L’attività di indagine ha permesso agli investigatori di accertare che la donna aveva effettuato una transazione presso una tabaccheria e, dopo aver contattato il denunciante, l’anziano derubato del portafoglio, e dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato e rintracciato la presunta autrice dei reati di rapina aggravata e furto aggravato.

Rapinatrice in manette

Termine le indagini - coordinate dalla procura della Repubblica di Roma - gli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti della 42enne, gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata e furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.