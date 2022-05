Rapine in villa armati di fucile: smantellata banda di ladri

Una banda specializzata nei furti nelle ville del litorale e dei Castelli Romani. Una rete criminale composta da cinque malviventi. A decapitare il gruppo di ladri i carabinieri della compagnia di Velletri. Le misure, eseguite nei comuni di Ariccia, Lanuvio, Civitavecchia e Frosinone, sono state notificate a 5 persone (due delle quali già detenute).

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Ariccia, oltre a ricostruire l’avvenuta ricettazione di uno scooter oggetto di furto, hanno consentito, il 10 maggio 2021, di arrestare – tra i comuni di Albano Laziale e Genzano di Roma - cinque soggetti accusati di detenzione e porto di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli. I cinque, sorpresi dai carabinieri pochi istanti prima che potessero portare a termine il loro disegno criminoso e nello svolgimento delle attività preparatorie dello stesso, sono gravemente indiziati di aver progettato una rapina in abitazione nel comune di Lanuvio.

Le indagini dei militari hanno consentito di individuare un soggetto che aveva eseguito dei lavori in muratura all’interno di un immobile di Albano Laziale (nella disponibilità di uno degli indagati), dove era stato ricavato il vano in cui, il 10 maggio dello scorso anno, furono poi rinvenuti: 1 fucile Benelli calibro 12 con matricola ribattuta e parti modificate per aumentarne la capacità offensiva; 1 doppietta calibro 12, a canne mozze, con matricola abrasa; 7 cartucce ad anima spezzata calibro 12 marca Maionchi AZ20; 1 cartuccia a palla calibro 12 marca Fiocchi; 1 cartuccia a palla calibro 12 marca Rottweil.

Concluse le indagini mercoledì mattina i carabinieri della compagnia di Velletri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali - emessa dal gip del tribunale di Velletri su richiesta della locale procura – nei confronti di 5 indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di ricettazione di uno scooter oggetto di furto, detenzione di armi clandestine e cessione di sostanze stupefacenti.