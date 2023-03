Turista colpito con la pistola taser davanti al b&b, arrestato anche il secondo rapinatore

E’ stato rintracciato e fermato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Viminale anche il secondo uomo che, giovedì scorso, in via Carlo Cattaneo, insieme a un complice, aveva rapinato un turista nei pressi di un bed & breakfast aggredendolo con un taser. La vittima, uno straniero di 20 anni, nella circostanza, era stata derubata del cappotto con dentro 300 euro e del passaporto.

Uno dei due rapinatori, un tunisino 19enne, era stato rintracciato dagli agenti dopo poche ore in piazza dei Cinquecento e sottoposto a fermo. Grazie all’intensificazione dei servizi disposti dal questore nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini, anche il complice, un 24enne della Guinea, è stato bloccato in via Giovanni Amendola e sottoposto a fermo di pg. Dopo la convalida per lo stesso è stata disposta la custodia cautelare in carcere.