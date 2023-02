Colpito con una pistola taser e rapinato davanti ad un b&b

Rapinatori armati di taser nella zona di Termini. Vittima un ragazzo, immobilizzato con un dardo elettrico sparato da una pistola elettrica e poi derubato della giacca. L'aggressione choc in via Carlo Cattaneo, all'Esquilino. Vittima un 19enne del Bangladesh, sorpreso dalla coppia di malviventi mentre rientrava in un bed & breakfast dove era alloggiato.

La rapina si è consumata nel corso della notte fra giovedì e venerdì. Qui la giovane vittima è stata sorpresa alle spalle da una coppia di criminali. Armato di taser a impulsi elettrici uno dei due ha sparato contro il 19enne. Poi la rapina, con la coppia che lo ha derubato del cappotto dentro al quale la vittima aveva passaporto e 300 euro in contante. Poi la fuga dei due malviventi.

In fuga per le strade adiacenti alla stazione Termini uno dei due rapinatori è stato però raggiunto e bloccato poco dopo da una pattuglia del commissariato Viminale di polizia. Riconosciuto il 19enne. Il malvivente è stato trovato in possesso della pistola taser usata poco prima per immobilizzare la vittima. Identificato in un 18enne tunisino, il ragazzo è stato riconosciuto compiutamente anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza della zona.

Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto.