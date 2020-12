Le "Befane" assaltano i supermercati: rapine a mano armata con i clienti all'interno

Maschere da befana, scaldacollo e pistole in pugno. Così due malviventi hanno rapinato e tentato di rapinare due supermercati in zona Casalotti e Boccea. La coppia di banditi di Natale è entrata all'opera sabato scorso prima al Conad ed poi a LeMark.

In particolare la prima rapina è stata tentata dalla coppia al supermercato che si trova in via Polletrara. Entrati nel Conad i due hanno minacciato i dipendenti ma sono fuggiti a mani vuote per l'impossibilità di rapinare il denaro contenuto nei roller cash. Un tentativo fallito che non ha fatto desistere la coppia di malviventi. Saliti in auto i due sono infatti andati al vicino supermercato LeMark che si trova al civico 1008 di via di Boccea.

Qui i due sono però riusciti nei loro intenti criminali. Minacciato i presenti si sono infatti consegnare circa 2500 euro, contenuti nelle casse e nella cassaforte e poi sono scappati con il bottino. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Aurelio di polizia assieme agli uomini della polizia scientifica. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.