L'assalto con lo spray al peperoncino all'istituto religioso

Assalto con lo spray urticante ad un istituto religioso in zona Cornelia dove una banda di ladri dopo aver fatto irruzione nella struttura è stata respinta ed è scappata a mani vuote. Il furto, poi trasformatosi in rapina, alla Casa generalizia De La Salle - Fratelli delle scuole cristiane di via Aurelia 476.

A richiedere l'intervento alla polizia tramite 112 gli stessi religiosi della struttura che si trova sulla strada consolare. In particolare i ladri, tre secondo quanto poi riferito dai testimoni agli investigatori, sono entrati all'opera intorno alle 20:00 dello scorso lunedì 14 febbraio. Scavalcato il muro perimetrale della struttura che ospita la missione lassaliana, i malviventi non avevano fatto i conti con la presenza dei religiosi.

Sorpresi dai fratelli delle scuole cristiane, l'assalto della banda è stato in qualche modo respinto con i ladri che, al fine di guadagnarsi la fuga, hanno spruzzato dello spray al peperoncino accecando i presenti e riuscendo a guadagnarsi la fuga, seppur a mani vuote.

Con bruciore agli occhi, ma senza ricorrere alle cure mediche, gli ospiti della missione De La Salle, che fornisce una educazione umana e cristiana ai giovani, specialmente ai poveri, hanno quindi fornito le prime indicazioni agli agenti delle volanti e poi agli investigatori del commissariato Aurelio di polizia, che indagano sull'accaduto.

Cominciata una battuta di ricerca dei ladri non vi era però traccia.