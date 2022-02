Una targa rubata sulla Smart: così una coppia di banditi ha messo a segno 5 rapine

Una targa rubata applicata su una Smart. Così due rapinatori hanno messo a segno almeno 5 rapine nel volgere di meno di due settimane lo scorso mese di dicembre. Nel mirino della coppia due tabaccherie, un minimarket, un parrucchiere ed una sala slot, tutti presi di mira nel quadrante nod est, fra Guidonia, Tivoli e Settecamini. A chiudere il cerchio attorno alla coppia criminale, un 47enne di Gerano ed un 34enne di Mentana, i carabinieri che li hanno arrestati. Sono accusati di rapina aggravata e ricettazione.

I rapinatori di dicembre, sono entrati per la prima volta all'opera lo scorso 11 di dicembre quando uno dei due, pistola in pugno e volto travisato da un passamontagna, ha rapinato 600 euro dalla tabaccheria di piazza Bartolomeo della Queva, a Tivoli Terme. Poi la fuga a bordo della city car dove ad attenderlo c'era il complice.

Il 17 dicembre una seconda rapina, con le medesime modalità. Nel mirino del criminale ancora una tabaccheria, in via della Pietrara, a Guidonia. Minacciata la titolare con la pistola, il malvivente si è fatto consegnare circa 1000 euro ed è nuovamente sparito a bordo della Smart poi individuata dai carabinieri.

Il 19 dicembre una terza rapina, ancora a Guidonia centro. Questa volta nel mirino del malvivente era finito un negozio di alimentari della centralissima viale Roma. Minacciato il gestore i banditi scapparono con un gramo bottino, poco più di 100 euro.

Passano 24 ore e la coppia criminale mette a segno una quarta rapina, questa volta a Settecamini, nel IV municipio Tiburtino di Roma, sempre nel quadrante nord est. A finire nel mirino dei due una sala slot, il Big Ben caffè di via Tiburtina. il 23 dicembre l'ultimo colpo, attuato con le medesima modalità, questa volta in un parrucchiere di via Monte Bianco, a Colleverde di Guidonia.

Una serie di rapine sulle quali hanno cominciato da subito le indagini i carabinieri della compagnia di Tivoli che, forti della conoscenza del territorio, dopo aver ascoltato alcune testimonianze, sono riusciti a risalire alle fattezza fisiche di un pregiudicato già conosciuto alle forze dell'ordine, un 47enne di Gerano e soprattutto ad una Smart segnalata nelle vicinanze delle attività rapinate in tutti i colpi messi a segno.

Raccolti gli elementi utili alle investigazioni i militari si sono presentati a casa dell'uomo proprietario della Smart ma non lo hanno trovato. Da qui le ricerche in alcuni alberghi della zona che hanno poi dato esito positivo quando i carabinieri hanno rintracciato il 47enne in un hotel in zona Tivoli Terme. Una volta scovato uno dei due i carabinieri hanno quindi identificato anche il complice, un 34enne di Mentana.

Rintracciata anche la Smart usata per le rapine, i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato gli indumenti utilizzati dai due per compiere le rapine, la pistola giocattolo (priva del tappo rosso) usata per minacciare le vittime, e una targa rubata, risultata poi essere stata applicata sulla citycar per compiere le rapine.

Raccolti gli elementi utili ad incastrarli sono stati poi i carabinieri della stazione Tivoli Terme, al termine di un’articolata attività d’indagine condotta sotto l'egida della procura della repubblica di Tivoli, a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti dei due uomini di 47 e 34 anni, indiziati dei reati di rapina aggravata e ricettazione.

Gli elementi raccolti dai militari in virtù della perfetta conoscenza del territorio, della ricostruzione operata con ausilio degli impianti di sorveglianza e della minuziosa comparazione dei “modus operandi”, hanno permesso di acquisire numerose fonti di prova a carico di entrambi gli indagati. Grazie agli elementi raccolti, la procura della repubblica di Tivoli ha richiesto ed ottenuto dal gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, alla quale hanno dato esecuzione i militari della stazione carabinieri di Tivoli Terme che hanno condotto le indagini.