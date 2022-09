Il terrore di supermercati e farmacie, 24 rapine in quattro mesi

Una media di sei rapine al mese. Ventiquattro colpi messi a segno fra aprile e luglio a danno soprattutto di supermercati e farmacie, ma anche di tabaccherie e negozi di vicinato più o meno grandi. Albano, Ariccia, Velletri e la zona dei Castelli Romani, ma anche l'area del litorale sud ad Anzio, Nettuno ed Ardea oltre ad Aprilia (in provincia di Latina) dove sono state dieci le rapine messe a segno. Una coppia di rapinatori seriali le cui gesta criminali sono state interrotte da polizia e carabinieri che li hanno arrestati. A finire in mantte un ragazzo di 26 ani ed un uomo di 36 anni, entrambi domiciliati nella provincia di Latina (ad Aprilia e sulla Nettunense).

La dinamica era sempre la stessa e si sviluppava in due fasi: in prima battuta uno dei soggetti cercava un'auto da rubare, utilizzandola poi per raggiungere l'esercizio commerciale che si decideva di colpire, per poi compiere lo stesso reato. Successivamente, con l'aiuto del secondo complice, il mezzo veniva nascosto in una zona sicura per poi essere riutilizzato. Con questo sistema la coppia avrebbe messo a segno complessivamente 24 rapine, tra il 21 aprile e il 5 luglio. Come accertato in fase di indagine la somma di denaro contante portato via ammonta complessivamente a 20.805 euro e a questa si aggiungono 5 vetture rubate.

Le indagini hanno consentito di inchiodare i due uomini anche grazie alle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira dai due malviventi. Ma a stringere il cerchio è stato un episodio avvenuto lo scorso maggio, con il primo arresto di uno dei due uomini. Dopo l'ennesimo colpo e la successiva fuga il malvivente era stato fermato in un posto di blocco e per sfuggire al controllo aveva speronato l'auto di servizio e investito uno dei carabinieri.

L'attività investigativa è stata condotta dal personale della squadra mobile di Roma e dal commissariato di polizia di Anzio insieme ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e della compagnia di Anzio ed ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di individuare quali autori delle rapine i due soggetti raggiunti martedì mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Velletri su richiesta del pubblico ministero presso la rrocura della Repubblica veliterna. Associati in carcere i due dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata continuata in concorso.