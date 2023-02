Rapinatori al deposito Atac: minacciano custode con una pistola e scappano con gli oggetti smarriti

Si è trovato davanti due rapinatori con i volti nascosti dai passamontagna e una pistola puntata contro il volto. A essere minacciato e poi derubato il custode che si trovava in servizio notturno al deposito Atac di via di Tor Vergata. L'uomo - raggiunto nell'ufficio dell'ispettore - è stato rapinato del portafogli e del telefono cellulare. Poi - non soddisfatti del magro bottino - i malviventi si sono fatti aprire la stanza dove sono custoditi gli oggetti smarriti recuperati a bordo dei mezzi pubblici e sono scappati con alcuni oggetti trovati all'interno.

La rapina si è consumata la notte di lunedì quando i due malviventi sono entrati nel deposito Atac della periferia est della Capitale scavalcando un muretto. In cerca del possibile denaro contenuto nella rimessa, i due banditi si sono però dovuti accontentare del denaro e dello smartphone del custode - un romano di 44 anni. Poi il furto di alcuni oggetti smarriti e la fuga su via di Tor Vergata, dove ad attendere i rapinatori c'erano i complici.

Sotto choc ma illeso il lavoratore Atac ha quindi chiamato il 112 rifiutando il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina e gli investigatori della polizia scientifica a caccia di eventuali tracce lasciate dai malviventi. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza del deposito Atac di via di Tor Vergata.