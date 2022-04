Rapina al negozio di abbigliamento, ancora un colpo in pieno giorno a Casal Bruciato

Ancora una rapina e sempre in pieno giorno. Cresce l'allarme fra i commercianti di Casal Bruciato alle prese da diverse settimane con una coppia di rapinatori armati di coltello. Ultimo colpo messo a segno con le medesime modalità in un negozio di abbigliamento della via Tiburtina, dove due banditi sono scappati con il denaro contenuto nelle casse.

La rapina si è consumata intorno alle 12:00 di mercoledì 13 aprile da David, negozio di abbigliamento per uomo, donna e bambini. Qui un rapinatore, con il volto travisato da una mascherina, ha gelato il sangue di clienti e dipendenti. Minacciata la cassiera, il malvivente è saltato dietro al bancone ed ha rapinato il denaro contenuto nelle casse - circa 700 euro - per poi darsi alla fuga a piedi assieme al complice che lo attendeva e faceva il palo sulla via Tiburtina.

Richiesto l'intervento al 112 a Casal Bruciato sono intervenuti gli agenti dei commissariati Sant'Ippolito e San Lorenzo di polizia che indagano sull'accaduto.

Dunque ancora una rapina nel quartiere del IV municipio Tiburtino messa a segno da una coppia armata di coltello di giorno. Un modus operandi che sembra combaciare con quello attuato gli scorsi 12 di marzo e 5 aprile sempre a Casal Bruciato, prima in una pasticceria e poi in una farmacia - entrambi su via Diego Angeli - dove una coppia di rapinatori armati di coltello è scappata con i soldi contenuti nelle casse come accaduto lo scorso 13 di aprile da David.