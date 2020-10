Armati di coltello rapinano due negozi, uno dei proprietari li affronta con un bastone e scappano in bici

In fuga in bici dopo due rapine sono stati rintracciati ed arrestati dalla polizia. E' accaduto a Civitavecchia nella serata di lunedì scorso. In particolare uno dei due, sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare dalla titolare di un minimarket la somma di 100 euro, mentre il complice lo aspettava fuori in bicicletta.

I due ragazzi, un 20enne originario di Civitavecchia ed un minore, hanno poi tentato un’altra rapina in un altro negozio. Questa volta, tuttavia, il titolare, per difendersi da uno dei due rapinatori che lo stava aggredendo con un coltello, si è difeso con un bastone mettendoli in fuga.

Gli agenti del commissariato Civitavecchia in servizio in abiti civili, finalizzato al contrasto dei reati predatori sul territorio, immediatamente si sono messi alla ricerca dei due fuggitivi, nel frattempo allontanatisi entrambi a bordo di una bici.

Intercettati dagli agenti, i due ragazzi si sono nascosti in un canneto posto a ridosso della ferrovia, ciò nonostante il minore è stato boccato dai poliziotti del commissariato di Civitavecchia, mentre il 20enne è stato intercettato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, messi al corrente di quanto stesse accadendo.

All’interno della tasca destra dei pantaloni, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico con una lama lunga 17 centimetri. Sequestrate anche le due biciclette.