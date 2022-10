La banda delle tre strisce che rapina le tabaccherie in periferia

Prima il sopralluogo poi la rapina. Questo il modus operandi di una coppia di malviventi. A caratterizzarli le inconfondibili tre strisce, logo delle Adidas. Ripresi dalle telecamere di sorveglianza delle tabaccherie finite nel mirino, le immagini li hanno immortalati con le scarpe da ginnastica della multinzionale tedesca ai piedi, mentre - pistola in pugno - si fanno consegnare l'incasso dalle attività commerciali della periferia est della Capitale. Due i colpi accertati, a Giardinetti prima ed a Torre Maura poi.

Nel mirino dei due altrettante tabaccherie, in via dei Giardinetti ed in via dell'Aquila Reale. In tutti e due i colpi - pistola in pugno - uno dei due malviventi ha puntato l'arma contro il commerciante, poi si è fatto consegnare il denaro. Ad attenderlo fuori il complice, in sella ad uno scooter col motore acceso. Quindi la fuga sulla via Casilina. Due ladri imprendibili al momento, ma non all'occho delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della periferia est della Capitale.

Casco in testa e mascherina chirurgica a coprire il volto, a renderli inconfidibili all'occhio delle immagini le inconfondibili tre strisce bianche ben visibili sulla sneakers nere che indossano ai piedi. Video che - oltre che all'opera nelle tabaccherie - li hanno ripresi mentre i giorni precedenti alla rapine effettuavano un sopralluogo davanti ai due esercizi commerciali poi derubati. Anche in questo caso inconfondibile sono le Adidas che calzano.

Acquisite le immagini video della zona, sulle tracce della banda delle tre strisce sono a lavoro gli investigatori della squadra mobile di Roma che proseguono le indagini per mettere fine alle scorribande criminali della coppia di malviventi.