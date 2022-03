Il rapinatore violento che ha saccheggiato due farmacie e un supermercato in un'ora

Ha rapinato una donna, un supermercato e una farmacia. Il tutto in un'ora. Protagonista, un 31enne peruviano che pur di mettere a segno i propri colpi ha aggredito le sue vittime. Ad arrestarlo gli uomini della polizia di stato del XV Distretto Ponte Milvio e del commissariato Flaminio.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva iniziato a seminare il panico, compiendo una rapina e tentandone due in meno di un’ora in zona Roma nord assieme ad una complice. Un segno particolare ha incuriosito gli agenti, una cicatrice alla bocca notata dai testimoni dei diversi episodi.

Il primo di questi è avvenuto nei pressi di una farmacia in Corso Francia, poco dopo le 21, dove una donna è stata aggredita alle spalle dallo straniero che, dopo averla gettata a terra. le ha rubato la borsa. L'uomo, dalla ricostruzione fatta dagli investigatori che si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere presenti nei vari esercizi commerciali interessati, è poi fuggito a bordo di un'Opel guidata da una complice, dirigendosi in seguito presso un supermercato sulla Cassia, zona Tomba di Nerone.

Qui, una volta all'interno, prima ha utilizzato una carta di credito appartenente alla donna appena rapinata e, successivamente, si è appropriato di una bottiglia di superalcolici minacciando di morte la cassiera, allontanandosi infine dall’esercizio commerciale dove lo attendeva in macchina la complice. Sempre dalla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo si è quindi ‘spostato’ in una farmacia, sempre sulla via Cassia e sempre a bordo della stessa Opel, distante poche centinaia di metri.

Una volta in farmacia il 31enne, coprendosi il viso con una maglia, ha aggredito verbalmente e fisicamente un cliente ed il farmacista, rubando il cellulare di quest’ultimo e tenanto di reubare anche il registratore di cassa.

La strenua resistenza del farmacista è riuscita a farlo desistere e a indurlo a fuggire insieme alla sua complice che faceva da palo. Al termine delle indagini, il 31enne è stato individuato in via di Grottarossa e bloccato dopo una breve fuga. Ultimati gli atti l’uomo è stato sottoposto al fermo di polizia giudiziaria per rapina in concorso, nonché per indebito utilizzo di carte di credito, convalidato il 21 marzo scorso, mentre la complice denunciata in stato di libertà.