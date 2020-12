Rapinatore anche a Natale: fermato con lo spray urticante

Rapinatore di Natale nella zona di Termini all’Esquilino dove un uomo ha derubato e provato a derubare due persone. A finire in manette un 34enne tunisino che, in via Daniele Manin, a pochi passi da piazza dei Cinquecento, ha aggredito un 35enne romeno cercando di rubargli il portafoglio. I Carabinieri della Stazione Piazza Dante, che passavano in quel momento, lo hanno rintracciato mentre stava già rapinando un'altra persona.

Inutile il tentativo di evitare l'arresto, tirando ai militari calci e pugni: bloccato con lo spray urticante, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.