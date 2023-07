Anziana reagisce alla rapina, bandito le stacca il dito a morsi

Ha reagito al rapinatore che senza farsi scrupoli le ha prima staccato un dito a morsi e poi l'ha scaraventata in terra. Una violenta aggressione. Vittima una anziana signora, a cui il bandito ha reciso la terza falange del dito anulare. Lo scippo a Villa Adriana, nel comune di Tivoli.

In particolare la donna, una 76enne residente in zona, è finita nel mirino del malvivente mentre - poco dopo la mezzanotte di lunedì - faceva rientro nel suo appartamento della frazione del comune della provincia nord est della Capitale. In via Enrico Fermi l'anziana è stata avvicinata dal malintenzionato che ha provato a scipparle la borsa.

La donna reagisce, ma il rapinatore non demorde, anzi, la morde, le recide una falange, la sbatte in terra e poi scappa con la refurtiva. Richiesto l'intervento al 112 sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sulla rapina indagano gli agenti del commissariato tiburtino.