Rapina lo stesso negozio sotto casa due volte di fila

Lavorava sotto casa un rapinatore arrestato dalla polizia a Colli Aniene. Due colpi messi a segno a distanza di una settimana fra fine aprile e inizio maggio scorsi. Sono stati i poliziotti del IV distretto San Basilio ad arrestare un 34enne romano.

L’uomo è stato individuato come autore di due rapine consumate nei mesi scorsi all’interno di un esercizio commerciale in via Edoardo D’Onofrio, dove, entrato armato e con volto travisato, è riuscito a rapinare rispettivamente 400 euro e 160 euro per poi fuggire in entrambi i casi a piedi.

Riconosciuto dalla vittima sono stati poi i poliziotti a dare esecuzione al provvedimento di ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal tribunale di Roma nei confronti del 34enne romano. Dovrà rispondere di rapina aggravata.