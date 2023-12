Nove rapine in 3 mesi: così un bandito seriale era diventato l'incubo di supermercati, farmacie, negozi d'abbigliamento

La tendenza abituale a delinquere, anche più volte nello stesso giorno. Così il gip ha motivato la necessità di mandare in carcere Marco M., 45enne romano, già ai domiciliari dopo essere stato fermato in flagranza di reato in seguito a una rapina consumata in un negozio di abbigliamento del Tuscolano la scorsa estate. Recidivo, condannato numerose volte per rapina e furto, è accusato di aver messo in atto - fra maggio e luglio di quest'anno - nove rapine a danno di altrettanti esercizi commerciali. Terreno di caccia prediletto la zona del Don Bosco, ma anche Cinecittà, Colli Albani, Torre Angela e i Due Leoni, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di via dell'Archeologia, nel vicino quartiere di Tor Bella Monaca.

L'incubo dei commercianti di Roma est

Cinque supermercati, una farmacia e tre negozi di abbigliamento di note catene internazionali. Questi gli esercizi commerciali rapinati di cui è ritenuto colpevole il 45enne pregiudicato di Tor Bella Monaca. Una serie di colpi messi a segno dall'uomo in poco meno di tre mesi (dal 6 maggio al 18 luglio 2023). A incastrare l'uomo gli agenti della squadra mobile e della squadra investigativa del commissariato Tuscolano di polizia. Diversi gli elementi che hanno portato gli inquirenti a riconoscere Marco M. quale autore materiale dei colpi. Il modus operandi, le fattezze fisiche, il modo di travisarsi, le riprese delle videocamere di sorveglianza, l'auto utilizzata per le rapine (una Audi A2), le celle a cui si è agganciato il telefono cellulare dell'uomo - nelle zone e negli orari dove poi sono stati tentati e messi a segno i blitz criminali - e un tatuaggio sul collo, coperto dall'uomo con maglioni a collo alto e in un caso con degli slip messi a sciarpa sul disegno.

La rapina all'OVS di via Tuscolana

Le indagini che hanno portato il gip Maddalena Cipriani a emettere la custodia cautelare in carcere per il 45enne di Tor Bella Monaca sono cominciate a ritroso, lo scorso 18 luglio. Pistola in pugno, dopo aver parcheggiato l'auto in via Flavio Stilicone, l'uomo è entrato in una delle palazzine popolari del Don Bosco e si è cambiato d'abito. Maglia e pantaloni lunghi, un cappellino da baseball con la scritta "Sport", mascherina chirurgica sul volto e pistola in pugno il 45enne minacciò le cassiere dell'esercizio commerciale e si fece consegnare circa 2mila euro. Ad attenderlo fuori trovò però la polizia, che lo arrestò in flagranza di reato. Poi gli arresti domiciliari nella sua abitazione della periferia di Roma est.

La prima rapina al Lidl di Torre Angela

Impegnati a risolvere numerose rapine messe a segno con le medesime modalità a partire dalla precedente primavera, Marco M. era già attenzionato dagli inquirenti, con il magistrato che aveva autorizzato gli inquirenti all'acquisizione dei tabulati e alla localizzazione della sua auto, una Audi A2. Cominciata una certosina indagine i poliziotti hanno poi accertato le altre otto precedenti rapine messe a segno dal 45enne romano nell'arco di tre mesi. Sono le 14:15 dello scorso 6 maggio quando l'uomo, si presenta alle casse del supermercato Lidl di via della Tenuta di Torrenova, a Torre Angela. Pistola in pugno si fa consegnare poco meno di 1200 euro e scappa. Fuori dal negozio un agente libero dal servizio. Insospettito dall'uomo in fuga vestito con abiti invernali nonostante le temperature estive, il poliziotto lo prova a seguire e riesce a vederlo parzialmente in volto dopo che il malvivente si toglie la mascherina e sale su un'auto parcheggiata in una vita limitrofa.

Tre rapine a maggio

Una prima rapina riuscita che fa gola all'uomo, che da allora sino a luglio non si fermerà più. Il 27 maggio tocca infatti al negozio Tezenis di via Tuscolana (zona Don Bosco). Medesimo modus operandi, maglione a collo alto, mascherina e sneakers bianche il bandito minaccia le cassiere e scappa con 1500 euro. Quatto giorni dopo (il 31 maggio), una terza rapina, questa volta non riuscita, sempre al Tuscolano. Nel mirino del malvivente una farmacia della via Tuscolana, ma le casse temporizzate automatiche lo ostacolano facendolo scappare a mani vuote. Alto 1.70, occhi chiari, statura bassa, cappellino da baseball con la scritta Sport, maglia a maniche lunghe nera, la descrizione fornita dalle vittime agli agenti del commissariato Tuscolano.

Due rapine in 15 minuti

Da maggio a giugno, nonostante l'aumento delle temperature, sono altre cinque le rapine messe a segno da un bandito vestito con abiti poco consoni alla stagione. Nel mirino dell'uomo ancora la zona del Don Bosco. Il 10 giugno si presenta alle casse del Conad di via Ponzio Comino e scappa con 1200 euro. Quattro giorni dopo (il 14 di giugno) sono invece due i blitz messi a segno e tentati dal 45enne. Alle 11:45 (maglione a collo alto e cappellino da baseball con la scritta Sport) tenta una rapina a un altro Conad, al civico 881 di via Tuscolana, ma scappa a mani vuote. Deciso a non tornare a casa senza bottino passano 15 minuti (sono circa le 12:00 del mattino) e senza questa volta cambiarsi d'abito rapina il negozio Intimissimi sempre al Don Bosco, bottino poco meno di 1200 euro.

Gli ultimi due supermercati

Un caldo mese di giugno quello del 45enne. Il 16 l'uomo rapina il supermercato Elite di via Appia Nuova - zona Colli Albani - e scappa con quasi 2.300 euro. Il 28 giugno l'ottava rapina di cui è ritenuto responsabile. Sotto casa in questo caso. Nel mirino del bandito il supermercato Lidl di via Siculiana - zona Due Leoni - da dove il malvivente scappa con oltre 1800 euro. In questo caso l'uomo, oltre a maglia e pantaloni lunghi mise degli slip sul collo per coprire un tatuaggio. Una volta uscito prese la sua Audi A2 in via Zafferana Etnea per poi scappare. Il 18 luglio infine la rapina all'OVS, dove Marco M. venne fermato in flagranza di reato all'uscita dal negozio.

Le indagini della polizia

Arrestato a luglio ci hanno poi pensato gli investigatori a ricostruire i tre mesi criminali dell'uomo. A incastrarlo diversi fattori: modalità di azione criminali sempre uguali. Gli indumenti utilizzati per le rapine, trovati dalla polizia in casa dell'uomo dopo l'arresto del 18 luglio. Le celle del telefono che lo localizzano nei giorni delle rapine mentre si sposta da via dell'Archeologia ai negozi presi di mira. Oltre a ciò anche le testimonianze delle vittime e le videocamere di sorveglianza. Una in particolare, della Banca Desio di via Appia Nuova che lo immortala a volto scoperto poco prima di rapinare il Super Elite di Colli Albani il 16 giugno.

Le esigenze cautelari

Dato un nome e un volto al rapinatore incubo di Roma est il giudice per le indagini preliminari Maddalena Cipriani ha accolto le tesi investigative della polizia e ha emesso a carico dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. "C'è il concreto pericolo che l'indagato compia delitti della stessa specie di quello per cui si procede - le motivazioni delle esigenze cautelari richieste dal gip -. Pericolo desumibile dalla dimestichezza e spregiudicatezza mostrata nel commettere quasi quotidianamente (in un'occasione anche più volte nello stesso giorno) le rapine in orario diurno e armato di pistola. La probabilità di reiterazione dei reati è certamente acuita dalla circostanza che questi è soggetto recidivo condannato numerose volte per rapina e furto. Alla misura deve essere applicata la gravità dei fatti commessi, la spregiudicatezza dimostrata dal Miroglio, la tendenza abituale a delinquere, impongono quale unico presidio cautelare idoneo la custodia cautelare in carcere".