Il rapinatore seriale di corrieri, tassisti e automobilisti: li fermava con una scusa e li minacciava con un coltello

Stava diventando un incubo. Violento, in alcuni casi armato di coltello, ha rapinato sei persone nel volgere di 8 giorni. Terreno di caccia la zona della Tiburtina, fra Tor Cervara e San Basilio dove - una volta minacciati e derubati corrieri, tassisti e automobilisti - si faceva poi portare. Oramai nel mirino della polizia è stato poi individuato nella stessa area della periferia nord est della Capitale dove aveva messo a segno i suoi blitz criminali. Trentadue anni, romano, è stato arrestato e messo a disposizione della magistratura.

La prima rapina al corriere Bartolini

Una lunga serie di rapine cominciate la mattina dello scorso 4 dicembre. Poco dopo le 11:00 il malvivente ha infatti avvicinato col pretesto di farsi cambiare dei soldi un corriere della Bartolini che stava effettuando una consegna sulla via Tiburtina. Armato di coltello il bandito è salito sul furgone e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il telefono del lavoratore. Poi si è fatto portare nella zona di San Basilio, dove è poi scappato a piedi.

Due rapine il 4 dicembre

Ingolosito dalla riuscita della rapina avvenuta la mattina, la notte dello stesso 4 dicembre il bandito è tornato nuovamente all'opera. Sono le 23:40 quando l'uomo si finge un cliente e ferma un taxi sempre nella zona della Tiburtina. Una volta sull'auto bianca minaccia il conducente e si fa portare ancora a Tor Cervara. Una volta arrivato a destinazione ha poi colpito il tassista al volto con dei pugni e lo ha rapinato di portafogli, 100 euro e smartphone, poi si è dileguato a piedi.

Automobilisti in transito

Corrieri e tassisti ma anche automobilisti, due quelli rapinati. Nel primo pomeriggio dell'8 dicembre - alle 14:40 - quando il 32enne ha fermato una vettura in transito sempre nella zona del Tiburtino. Il bandito minaccia la vittima dicendogli di avere una pistola. Poi si reca con lo stesso a un bancomat poco distante e lo costringe a prelevare del denaro, circa 100 euro. Poi, come da modus operandi, si fa portare in via di Tor Cervara. Quindi la fuga. La stessa notte fra l'8 e il 9 dicembre un altro blitz criminale. Con una scusa il 32enne ferma un'altra auto, colpisce al volto l'uomo alla guida e si fa consegnare il denaro.

I tassisti

Prima e dopo l'8 dicembre il bandito si macchia però di altre due rapine (una non riuscita), a danno di altrettanti tassisti. La prima vittima alle 7:00 del mattino del 5 dicembre, poco distante dalla fermata metro Rebibbia, in zona Casal de' Pazzi. Il 32enne si finge un cliente ferma l'auto bianca e minaccia il conducente. Una volta arrivati a San Basilio il tassista riesce però con una manovra repentina a scappare, lasciando in questo caso il malvivente a mani vuote. L'11 dicembre l'ultima rapina del seriale. Questa volta al Tuscolano. Sono infatti le 20:30 quando l'uomo sale su un taxi in via Anagnina. Si fa portare a San Basilio ma, una volta sulla Tiburtina, colpisce con un pugno al volto il lavoratore e lo rapina di 100 euro. Poi l'ennesima fuga a piedi verso Tor Cervara.

L'arresto a Tor Cervara

Una serie di rapine avvenute tutte nella stessa zona che arrivano sui tavoli degli investigatori del commissariato San Basilio di polizia. Raccolte le sei denunce, dopo aver ricevuto una descrizione parziale del malvivente, sono poi state le telecamere di videosorveglianza delle strade dove aveva messo a segno le rapine e quelle presenti in alcuni taxi, a dare un nome e un volto al malvivente. Individuata la sua dimora, un palazzo occupato in zona Tor Cervara, gli investigatori si sono appostati in zona e lo hanno atteso. Nel pomeriggio del 12 dicembre, intorno alle 16:30, l'uomo si è quindi palesato davanti agli occhi dei poliziotti. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto è stato messo a disposizione della magistratura.