Minaccia cassiera del supermercato con una pistola, rapinatore seriale scappa con una Fiat 600

Potrebbe essere il rapinatore che sul finire dello scorso anno ha messo a segno diversi colpi nei supermercati dei quartieri della periferia est. Un 52enne romano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato una cassiera con una pistola ed essere scappato a bordo di una Fiat 600. Fatale per lui un blitz criminale a Tor Vergata.

Sono stati i carabinieri della stazione di Tor Vergata a ricevere la richiesta d'intervento al 112 venerdì scorso: "Una rapina a mano armata in un supermercato di via di Tor Vergata". Rapinati 650 euro dopo aver minacciato una lavoratrice con un'arma - poi risultata una pistola giocattolo priva del tappo rosso - il malvivente è poi scappato, come riferito dai testimoni, a bordo di una Fiat 600.

Cominciata una battuta di ricerca, i militari dell'Arma lo hanno scovato sotto casa, in via dei Codirossoni (a Torre Maura). Riconosciuto quale autore della rapina, i carabinieri hanno trovato e sequestrato l'arma utilizzata per il colpo.

Messo a disposizione della magistratura non si esclude che possa essere il bandito che sul finire del 2023 ha rapinato diversi supermercati che si trovano nell'area del municipio VI delle Torri.