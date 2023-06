Quattro rapine in quattro giorni: fermato l'incubo dei farmacisti

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Un rapinatore seriale, un criminale appena uscito dal carcere che una volta libero ha ricominciato a fare quello per cui era già stato arrestato: rapinare le farmacie. Quattro farmacie, visitate dal 50enne una dietro l'altra, per quattro giorni consecutivi. Fatale per l'uomo, un senza dimora nato a Tivoli, un ultimo colpo, messo a segno sabato mattina a piazza della Repubblica. Fermato dalla polizia gli investigatori hanno poi accertato la colpevolezza dell'uomo in relazione ad altre tre rapine, messe a segno il 7, 8 e 9 giugno fra San Lorenzo, Tor Tre Teste e la zona di Centocelle.

L'ultima rapina

Indigesta per l'uomo una rapina messa a segno nel primo pomeriggio dello scorso 10 giugno in piazza della Repubblica, a due passi da Termini. Nel mirino dell'uomo la farmacia Repubblica. Minacciate le due farmaciste che si trovavano dietro al bancone dell'esercizio commerciale il malvivente ha rapinato circa 650 euro e poi si è dato alla fuga a piedi fra le strade dell'Esquilino.

Uscito da poco dal carcere

Richiesto l'intervento al 112 sono stati gli agenti del commissariato Appio, San Lorenzo e Viminale a fermare poco dopo sulla via Tiburtina un uomo. Di corporatura robusta, con indosso dei jeans, scarpe da ginnastica bianche e una maglia verde militare, come descritto dai testimoni, l'uomo è stato identificato in un 50enne italiano, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti rapine. Di fatto senza dimora l'uomo è risultato essere uscito dal carcere di Velletri il precedente 31 maggio, dopo aver scontato un cumulo di pene per altre rapine.

La rapina a San Lorenzo

Fermato per la rapina in piazza della Repubblica, gli investigatori di polizia hanno quindi ricostruito gli ultimi tre giorni del 50enne, riconoscendolo - tramite la visione delle immagini di sicurezza e la testimonianza delle diverse vittime - quale autore di altrettante rapine, messe a segno nel quadrante sud est della Capitale. In particolare il 50enne è ritenuto colpevole di una precedente rapina, messa a segno venerdì 9 giugno alla farmacia Santa Manuela di via dei Sardi a San Lorenzo. Dopo aver minacciato la farmacista di possedere una pistola il malvivente si era fatto consegnare circa 1500 euro per poi darsi alla fuga.

Rapina alla farmacia di Tor Tre Teste

Due rapine in due giorni a cui poi se ne sono aggiunte altre due. Giovedì 8 giugno, quando il malvivente, attuando lo stesso copione, ha minacciato il farmacista della farmacia Federico di via Prenestina, a Tor Tre Teste. Rapinati circa 700 euro il malvivente ha provato a dileguarsi a bordo di un taxi. Inseguito in strada si è poi dato alla fuga a piedi.

La prima rapina a Centocelle

Proseguendo gli accertamenti gli investigatori hanno poi accertato una prima rapina, messa a segno mercoledì 7 giugno alla farmacia Betti di via Prenestina, a Centocelle. Bottino 300 euro.

Quattro rapine in quattro giorni

Accertate le presunte responsabilità dell'uomo è stato arrestato per tutte e quattro le rapine messe a segno dal 7 al 10 giugno. Associato nel carcere romano di Regina Coeli è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.