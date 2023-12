Si cambia d'abito poi rapina negozi e supermercati, nove colpi in tre mesi

Nove rapine in due mesi. Un modus operandi assodato. Da solo il bandito, dopo aver effettuato dei giri di perlustrazione dei negozi da colpire, si cambiava d'abito e poi entrava all'opera. Nel più classico degli schemi minacciava i cassieri, si faceva consegnare il denaro e poi scappava a bordo di un'auto lasciata parcheggiata nelle vicinanze. Otto rapine, la prima il 6 maggio in un supermercato Lidl, l'ultima lo scorso 18 luglio all'Ovs di via Tuscolana. Nel mezzo altri sei colpi, in supermercati e negozi di Roma Sud, dell'area del Casilino e del Tuscolano.

Otto rapine in tre mesi

Fermato in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile la scorsa estate, dopo aver rapinato 2mila euro al negozio di abbigliamento del Don Bosco, sono stati i poliziotti del commissariato Tuscolano, a notificare l'ordinanza del carcere all'uomo, un 45enne romano. È ritenuto responsabile di sei rapine e due tentate rapine.

L'arresto dopo la rapina sulla Tuscolana

L’attività ha preso le mosse lo scorso 18 luglio, quando il 45enne, già attenzionato dagli uomini della squadra mobile, è stato arrestato in flagranza di reato. Nello specifico l’uomo era stato ripreso, nella tarda mattinata del 18, all’interno dell’Oviesse di via Tuscolana, da dove era uscito poco dopo senza acquistare nulla, probabilmente recatosi lì per effettuare un sopralluogo.

Fermato in flagranza di reato

Poche ore più tardi gli investigatori, durante un servizio di osservazione, hanno notato l’uomo parcheggiare la propria autovettura nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, introdursi all’interno di uno stabile ed effettuare un cambio abiti, utile a travisarsi e a coprire i vistosi tatuaggi, per poi dirigersi a piedi verso l’OVS di via Tuscolana e uscirne, dopo aver effettuato una rapina eseguita minacciando le cassiere con un’arma (rivelatasi successivamente una replica priva del tappo rosso), con 2000 euro in contanti. A quel punto i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato. Da questo momento in poi la prolungata e duratura attività investigativa della squadra mobile e del commissariato Tuscolano, coordinati dalla procura, ha permesso di attribuire all’uomo - oltre a quella all'OVS - 6 rapine e 2 tentate rapine ai danni di diversi esercizi commerciali delle zone Casilino e Tuscolano.

Il rapinatore seriale di Roma Sud

Nell’occasione è stata evidenziata una serialità di azioni che sono apparse, con elevata probabilità, commesse dalla medesima persona, poiché caratterizzate da tratti comuni come l’analogo modus operandi. Nello specifico, dai primi accertamenti svolti e soprattutto dalle informazioni apprese dai testimoni, dalle analisi delle riprese di videosorveglianza, dal tracciamento dei tabulati telefonici, nonché dalla localizzazione satellitare dell’auto, sono emersi elementi tali da far ragionevolmente ritenere che l’autore delle rapine potesse essere la medesima persona.

Cappellino e mascherina

In particolare: l’età del rapinatore; il modus operandi messo in atto dallo stesso (caratterizzato dal dirigersi verso le casse con un’arma in pugno, facendosi consegnare il denaro presente nei cassetti). Gli stessi abiti indossati durante le rapine, costituiti da maglia e pantaloni lunghi nonostante la stagione estiva. Una mascherina celeste e un cappellino con visiera per coprire il volto. I mezzi di locomozione utilizzati, che non sono stati mai rilevati, tanto da far presumere che lo stesso li lasciasse a distanza, avendo cura che non fossero ripresi da telecamere. Iinfine l’arma utilizzata che è risultata essere sempre la stessa semiautomatica.

La misura cautelare in carcere

La procura inquirente, con gli elementi di prova raccolti, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il gip ha accolto tale richiesta ed ha emesso a carico dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.