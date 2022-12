Novantenne rapinata due volte in un anno. Il bandito le rompe il femore e le ruba la fede nuziale

Un rapinatore alla porta. Un malvivente senza scrupoli. Vittima del bandito una anziana 94enne, ricoverata in ospedale con il femore rotto ed un trauma cranico dopo essere stata scaraventata in terra da un uomo che pochi istanti prima le avevo bussato alla porta di casa di via Pietro Belon, a Torre Maura. Vedova da poco, la signora era già stata vittima di una rapina in casa sotto la minaccia di un coltello. Era lo scorso mese di dicembre. A distanza di un anno una nuova aggressione, in quelle che dovrebbero essere le sicure mura di casa.

L'aggressione a scopo di rapina è avvenuta alle 10:00 dello scorso lunedì mattina (5 dicembre). Secondo quanto riuscito a raccontare dalla donna, uno sconosciuto le ha bussato al campanello della porta di casa. Una volta aperto la 94enne non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo. Spintonata con forza l'anziana signora è infatti rovinata in terra. Una caduta importante per una signora ultranovantenne che le ha causato la rottura del collo del femore ed un trauma cranico.

Aggredita la povera signora il rapinatore le ha quindi sfilato la fede nuziale che portava al dito e si è dileguato, lasciandola ferita in terra. Impossibilita a muoversi sono state le grida di dolore della 94enna a richiamare l'attenzione dei vicini. Una volta in casa della donna è stato quindi richiesto l'intervento al 112. Affidata alle cure del personale del 118 la 94enne è stata trasportata in codice rosso al policlinico Casilino. Sul posto per indagare sull'accaduto sono invece intervenuti i carabinieri della stazione Roma Alessandrino e quelli del nucleo radiomobile della compagnia Roma Casilina.

Due rapine in casa in un anno

Ancora in un letto d'ospedale, la 94enne era già stata vittima di una precedente rapina subita sempre mentre si trovava nella sua abitazione di via Pietro Belon. Una precedente aggressione subita dall'anziana esattamente un anno fa, nel dicembre del 2021. In quel caso a rapinarla in casa fu un uomo armato di coltello.

Un colpo studiato, con il malvivente che seguì la donna sino a casa dopo che la stessa era andata a riscuotere la pensione alle poste. Come un inquietante copione ripropostosi a distanza di un anno, sentito suonare il campanello della sua abitazione di Torre Maura l'anziana aprì la porta ma si trovò davanti un uomo armato di coltello che dopo averla minacciata la spintonò dentro l'abitazione chiudendosi dentro con l'anziana. Poi la rapina del denaro. A distanza di un anno una nuova rapina, costata questa volta alla vittima il ricovero d'urgenza in ospedale.