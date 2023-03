Il rapinatore armato di pistola trovato a mangiare un kebab dopo un colpo

Affamato dopo la rapina - con ancora la pistola indosso - è andato al kebabbaro più vicino e si è messo seduto al tavolino a mangiare. A fermarlo con le mani ancora sporche di cibo la polizia, che lo ha poi arrestato. Un kebab indigesto quello di un 29enne albanese, arrestato per una rapina a mano armata messa a segno pochi minuti prima di essersi messo seduto al locale.

Il rapinatore del Prenestino

I fatti si sono verificati la sera di martedì 28 febbraio nella zona del Prenestino. Sulle tracce dell'uomo c'erano infatti i poliziotti del commissariato Torpignattara, alle prese da alcune settimane con alcune rapine messe a segno con le medesima modalità da un uomo armato di pistola. Un unico bandito, come ricostruito dagli investigatori dopo aver cominciato a raccogliere le prime denunce arrivate dalla zona di Villa Gordiani, del Prenestino e di Centocelle.

La rapina in via Dignano d'Istria

Rafforzati i controlli da parte della polizia per fermare le gesta criminali dell'uomo, il rapinatore si è palesato in serata, quando ha messo nel mirino due persone che si trovavano in via Dignano d'Istria. Puntata l'arma contro uno dei due il malvivente si è fatto consegnare bracciali e catenina d'oro e poi si è allontanato.

Dal kebabbaro a mangiare

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che si trovavano poco distante. Raccolta la testimonianza e una descrizione del rapinatore da parte delle vittime - che corrispondeva a quello delle altre denunce - i poliziotti lo hanno rintracciato poco dopo seduto al tavolo del kebabbaro della vicina largo Preneste.

Con la pistola indosso

Bloccato dagli agenti, è stato trovato con la pistola usata per la rapina, risultata poi essere una replica priva del tappo rosso, e un coltello. Riconosciuto quale autore della rapina appena messa a segno a Villa Gordiani è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa di rapina aggravata. Accertamenti in corso da parte degli investigatori di polizia per comprendere se il 29enne albanese possa essere quello che nel corso delle ultime settimane era divenuto l'incubo del Prenestino.