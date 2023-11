Il rapinatore dei giorni dispari: era l'incubo delle Poste. Fatale un colpo a Casal Bruciato

Era l'incubo degli uffici postali. Un rapinatore seriale fermato dalla polizia mentre - cappuccio in testa e pistola in pugno - stava per mettere a segno l'ennesimo colpo alle Poste di Casal Bruciato. Un malvivente solitario, ma anche metodico: "lavorava" solo nei giorni dispari della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Sette i colpi che avrebbe messo a segno, ma potrebbero essere anche di più. L'attività criminale del bandito è stata interrotta questa mattina in via Diego Angeli, dove l'uomo si stava preparando a mettere a segno l'ennesimo colpo alle poste della vicina via Casal Bruciato. Romano, 44 anni, pluripregiudcato l'uomo è risultato essere residente proprio nella zona del Tiburtino.

Un vero e proprio spauracchio, il 44enne aveva infatti destato allarme sociale mettendo a segno una serie di rapine - in solitaria - a Torpignattara, Casal Bruciato e le zone del Casilino e del Tuscolano. Sulle sue tracce gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma.

Proprio nell'ambito di specifici servizi anti rapina a tutela delle Poste della Capitale l'uomo è stato fermato in flagranza di reato. I poliziotti dei commissariati Sant'Ippolito e Torpignattara, coadiuvato dai colleghi del centro operativo di sicurezza cibernetica di Roma, dopo un breve inseguimento, partito da via Collatina, hanno bloccato il 44enne, in via Diego Angeli, mentre stava per entrare in un ufficio postale di zona, armato di pistola.

Dall'attività investigativa è emerso che lo stesso agiva sempre negli stessi giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, negli uffici postali, armato di pistola e a bordo di scooter rubati. Stamattina l'arresto, davanti ai tanti residenti che affollavano la zona di Casal Bruciato.

L'arresto arriva a pochi giorni da quello realizzato sempre dalla squadra mobile e dalla polizia postale, nei confronti dei tre soggetti appartenenti alla banda del buco che stavano entrando in azione alle poste di via Calpurnio Pisone, al Don Bosco.