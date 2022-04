Il rapinatore con la pistola che minaccia un uomo per farsi consegnare il Rolex

Si è trovato una pistola puntata contro: "Dammi il Rolex e non ti faccio niente". Una minaccia che non ha però intimorito la vittima - un 62enne romano - che ha reagito al malvivente facendolo scappare a mani vuote a bordo di una moto di grossa cilindrata. La tentata rapina è avvenuta nella prima serata di giovedì al quartiere Della Vitoria a Prati.

Sono stati gli agenti del commissariato Borgo ad intervenire intorno alle 20:00 del 28 aprile in via Emilio Faà di Bruno. A richiedere l'intervento della volante la stessa vittima, un romano residente in zona. Ascoltato dai poliziotti ha riferito loro di essere stato sorpreso da un uomo che lo ha minacciato con una pistola per farsi consegnare il prezioso orologio che portava al polso. Il 62enne non si è però fatto intimorire, e dopo una breve colluttazione ha fatto scappare il bandito.

Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Prati di polizia.