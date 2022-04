Rapinava negozi e farmacie, poi abusava delle dipendenti: preso l'incubo del Tiburtino

Per almeno due settimane ha rapinato negozi e farmacie, molestando sessualmente anche le dipendenti degli esercizi commerciali saccheggiati. Un vero e proprio incubo del quartiere Tiburtino. Dopo 15 giorni di indagini, gli agenti della squadra Mobile e quelli del commissariato Sant'Ippolito sono arrivati a lui, fermandolo a Casal Bruciato intorno alle 11:30.

Il rapinatore, un 27enne romano, è stato fermato mentre era in strada, in via Tiburtina. Il 5 aprile aveva colpito, armato di coltello, una farmacia e un negozio di surgelati in via Diego Angeli, a Casal Bruciato. Il giorno dopo un negozio di abbigliamento in via Tiburtina. Il 27enne era uscito da poco di prigione.

Proprio la prima rapina, sarebbe stata quella più violenta. Il rapinatore, con il viso coperto dalla mascherina e gli occhiali, ha fatto irruzione in una farmacia. Qui, ha minacciato la dipendente con un coltello, poi si è fatto aprire la cassa e si è lamentato del magro bottino. Così ha tentato di rubare il cellulare della farmacista, che è stata anche palpeggiata del giovane romano.

Stando alle ricostruzioni della polizia, nella stessa giornata il 27enne avrebbe messo a segno un altro colpo. Questa volta in un negozio di surgelati, dove oltre ad aver rubato 200 euro dalla casa, avrebbe anche costretto una commessa a toccarlo nelle parti intime. L'ultima rapina ricostruita dagli investigatori, risale al 6 aprile, in un negozio di abbigliamento in via Tiburtina. In questo caso, il rapinatore ha minacciato e preso per il collo una commessa prima di scappare ancora una volta con il bottino. Dopo le indagini, la polizia lo ha trovato e arrestato.