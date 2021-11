Investe anziano e lo rapina della catenina d'oro, caccia al bandito in monopattino

Ha puntato un anziano che stava facendo una passeggiata in strada, l'ha investito e poi l'ha rapinato lasciandolo ferito in terra. Poi la fuga a bordo del monopattino con il quale aveva colpito l'uomo. Vittima dello scippo un 80enne, preso di mira mentre si trovava in viale di Tor de' Schiavi, nella zona di Centocelle.

Il furto si è consumato poco dopo mezzogiorno di domenica scorsa, all'altezza del civico 146 di Tor de' Schiavi. Investito dal bandito, l'anziano è stato scaraventato in terra con il malvivente che gli ha poi strappato la catenina d'oro che portava al collo, quindi la fuga sul monopattino in direzione via delle Robinie.

Rimasto ferito, l'anziano è stato soccorso da alcuni passanti che hanno poi richiesto l'intervento dei soccorritori. Ferito, l'80enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Vannini in codice giallo, dove è stato poi medicato e dimesso.

Ascoltato dagli agenti di polizia intervenuti al nosocomio di via dell'Acqua Bullicante, l'anziano ha riferito di essere stato sorpreso alle spalle da un uomo nordafricano. Raccolta la denuncia gli agenti hanno cominciato le indagini per identificare il rapinatore in monopattino, al momento con esito negativo.