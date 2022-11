Rapina il supermercato, scappa in metro e interrompe la linea B

Prima la rapina, poi il tentativo di scappare in metro dopo aver aggredito chiunque si frapponesse fra lui e la fuga. Momenti di apprensione nel corso dei quali è stata interrotta per alcuni minuti la linea B. A dare il via al movimentato pomeriggio un cittadino nigeriano, che ha poi mandato un carabiniere in ospedale, prima di essere ammanettato davanti alle decine di passeggeri che si trovavano intorno alle 18:30 di domenica scorsa all'interno della stazione della metro Pietralata.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo al supemercato In's che si trova in via di Pietralata. Qui il 24enne è stato sorpreso dalla guardia giurata in servizio nell'esercizio commerciale dopo aver provato ad uscire con della merce rubata dagli scaffali senza passare per le casse. Sorpreso dal vigilante il ladro ha però reagito e lo ha aggredito. Riuscito a divincolarsi si è quindi allontanato entrando nella vicina stazione della linea B.

Richiesto l'intervento al 112 alla fermata sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Parioli e quelli della stazione Roma Nomentano. Alla vista dei militari il ladro ha provato nuovamente la fuga. Poi, oramai impossibilitato a scappare, si è scagliato contro i militari colpendoli a calci e pugni. Una vera e propria furia, dei minuti concitati, nel corso dei quali è stata interrotto temporaneamente il servizio della metro.

Accompagnato in caserma il 24enne è stato quindi identificato ed arrestato. Accusato di interruzione di pubblico servizio, rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il fermo è stato convalidato in sede di rito direttissimo. Ferito uno dei carabinieri è stato costretto alle cure dell'ospedale.