Mascherato da Uomo Ragno tenta rapina e accoltella gelataio al braccio

Con la maschera di Spider Man sul volto ed un coltello in mano ha provato a rapinare una gelateria alla Garbatella per poi ferire il gelataio al braccio con due coltellate. Rincorso dal commerciante è stato poi arrestato dalla polizia. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì in piazza Biffi, a finire in manette un rapinatore di 26 anni.

In particolare la tentata rapina è stata tentata intorno alle 14:00 del 27 luglio quando lo Spider Man criminale ha minacciato un gelataio con l'intento di rapinarlo. La reazione dell'uomo non ha permesso al bandito di portare a compimento i suoi piani con lo stesso che, al fine di guadagnarsi la fuga, ha accoltellato al braccio il commerciante, per poi darsi alla fuga per le strade della Garbatella.

Inseguito dallo stesso commerciante nel volgere di breve sono arrivate sul posto le volanti della polizia che, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo in via Giovanni Da Capistrano ed arrestarlo.

Identificato in un 26enne romano già conosciutio alle forze dell'ordine il sedicente Spider Man è stato arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.