Il rapinatore di Isola Sacra: il furto in una casa, le minacce e le rapine ai passanti con un cacciavite

Una donna minacciata in strada, una casa assaltata con un giovane all'interno barricato in una stanza per sfuggire alle minacce del rapinatore. E ancora: diversi passanti minacciati con un cacciavite lungo 37 centimetri brandito a mo di coltello per incutere timore. Un'ora e mezza di scorribande, con cittadini minacciati, rapine, furti. Protagoniste un giovane peruviano, già noto alle forze dell'ordine, bloccato lo scorso 5 gennaio a Isola Sacra dai finanzieri della compagnia di Fiumicino.

Tutto ha inizio nel primo pomeriggio, quando il giovane, con arnesi da scasso addosso, aggirandosi tra le vie di Isola Sacra scorge una signora nei pressi della propria abitazione. Si è quindi avvicinato e ha iniziato a minacciarla: "Dammi la collana". Tanto è bastato per far urlare la donna, immediatamente rifugiatasi all'interno di casa sua.

Pochi metri più avanti la villa, probabilmente il bersaglio studiato per il suo colpo. All'interno c'è un giovane. Il ladro non se ne accorge entra e la persona all'interno corre, barricandosi all'interno di una stanza. Fuori il ladro lo minaccia di morte, lui all'interno chiama il padre. Nel frattempo il ladro esce, scappa. Di passaggio c'è una pattuglia dei baschi verdi di Fiumicino: sentono urlare.

Sì, perché il peruviano non pago del colpo messo a segno, con un cacciavite in mano decide di minacciare e rapinare ciunque gli capiti a tiro. I finanzieri raccolgono le testimonianze e iniziano a cercarlo. Passano pochi minuti e lo individuano.

Il rapinatore è stato così arrestato in flagranza di reato e portato presso la casa circondariale di Civitavecchia. Le accuse per lui sono quelle di rapina aggravata, violazione di domicilio, violenza privata aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.