Una rapina ogni tre giorni, caccia al bandito di Guidonia

Una rapina ogni tre giorni. E' caccia aperta ad un bandito che in questo mese di dicembre ha messo a segno tre colpi, l'11, il 14 ed il 17 dicembre. Nel mirino del malvivente due tabaccherie ed un alimentari, una volta a Tivoli Terme e due volte a Guidonia centro.

Rapina alla tabaccheria di Tivoli Terme

Ad aprire le sue scorribande criminali una rapina messa a segno lo scorso 11 dicembre alla tabaccheria di piazza Bartolomeo della Queva, a Bagni di Tivoli, nell'omonimo comune della provincia nord est della Capitale. Pistola in pugno e volto travisato da un passamontagna il bandito, dopo aver minacciato il titolare dell'esercizio commerciale, ha rapinato circa 600 euro per poi fuggire a bordo di uno scooter, a bordo del quale c'era il suo complice, con i due che fuggiti in direzione di via dei Fauni sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul posto per accertare l'accaduto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli.

Rapina all'alimentari di viale Roma

Tre giorni dopo, preciso come un orologio, una seconda rapina, con le medesime modalità Nel mirino del criminale un negozio di alimentari in viale Roma, in pieno centro a Guidonia. Minacciato con una pistola il titolare, un cittadino del Bangladesh di 25 anni, il rapinatore è quindi scappato con poco più di 100 euro, questa volta a bordo di un'auto alla cui guida c'era il complice e palo del bandito.

Rapina alla tabaccheria di Guidonia

Passano altre 52 ore, ed il rapinatore entra nuovamente all'opera. Nel mirino ancora una tabaccheria in via della Pietrara, ancora a Guidonia. Minacciata la titolare con la pistola, una 24enne, si è fatto consegnare circa 1000 euro ed ha fatto perdere nuovamente le sue tracce, sparendo a bordo dell'auto dove lo aspettava come da copione assodato il suo complice.

Richiesto l'intervento al 112 su queste ultime due rapine hanno invece svolto le prime indagini i carabinieri della tenenza di della Città dell'Aria che assieme alla polizia, stanno dando la caccia al bandito di Guidonia, prima che possa mettere a segno l'ennesima rapina nell'area della provincia nord est della Capitale.