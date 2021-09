Minaccia farmacista e scappa con la cassa, rapinatore incastrato da un'impronta

Pensava di averla fatta franca ma è stato incastrato da una impronta digitale dopo un anno e mezzo dalla rapina messa a segno a Casal Bruciato. Era infatti il 15 marzo del 2020 quando, in piena emergenza Coronavirus, un bandito riuscì a scappare con il registratore di cassa di una farmacia di via Tiburtina. Volto travisato da una mascherina e siringa in pugno il malvivente minacciò la farmacista per poi sradicare la cassa e scappare.

A seguito dell’allarme lanciato, dopo pochi minuti, sul posto giunse una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone che, appresa la dinamica dei fatti e soprattutto la direzione di fuga del soggetto, effettò una immediata “battuta” in zona, rinvenendo a terra, in via Renzo Rossi, il registratore di cassa precedentemente asportato.

L’accurato sopralluogo e il repertamento della cassa, presso la Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci, hanni consentito di esaltare la presenza di alcuni frammenti di impronte papillari utili per l’attività di indagine. I “frammenti” ritenuti idonei, sono stati trasmessi ai Carabinieri del R.I.S. di Roma, Sezione Dattiloscopica, per analizzarli al fine di valutare la loro utilità a scopo identificativo. Detti frammenti, introdotti nella Banca Dati Nazionale del Ministero dell’Interno, hanno consentito di verificare l’identità dattiloscopica corrispondente con quella dell'indagato, un romano di 48 anni.

All'esito di una accurata attività di indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, stamattina al 48enne è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, perché gravemente indiziato del delitto della rapina alla farmacia di via Tiburtina. Le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone continuano per verificare se il soggetto si sia reso autore di altre rapine analoghe.