Il rapinatore entra dalla porta finestra, ma in casa c'è il proprietario

Il rapinatore dentro casa. Un malvivente entrato in un appartamento di Roma Nord con all'interno il proprietario. Nonostante le minacce è riuscito a mettere in fuga il bandito, scappato a mani vuote.

La tentata rapina è avvenuta sabato sera nel quartiere Fleming. Il proprietario si è trovato di fronte il ladro, entrato da una porta finestra, che lo ha minacciato prima di scappare senza portare via nulla. Ora sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio.

I rapinatori in casa

Ma se al Fleming, nonostante lo spavento, la rapina non è stata messa a segno, non sempre le vittime ne escono indenni, come accaduto a Talenti lo scorso metà giugno, quando due coniugi vennero feriti a colpi di bastone da una banda di malviventi anche in quel caso scappati a mani vuote con la moglie trasportata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Ladri ma anche finti finanzieri, come successo a Talenti sempre a giugno. In quel caso i banditi scapparono con denaro per 200mila euro. Ancora più ingente il bottino di una terza rapina in casa messa a segno ancora a giugno. Trecentomila euro il bottino rubato in casa dei due anziani che stavano cenando nel loro appartamento in zona piazza Bologna Nomentano.