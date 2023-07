Paura nel parco: ragazzi minacciati con un coltello e rapinati

Erano seduti su una panchina del parco a parlare. Minacciati con un coltello sono stati rapinati. È successo in un'area verde dell'Esquilino.

Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia a intervenire in via Statilia. Qui i poliziotti hanno poi arrestato il malvivente, un 29enne, per rapina. L'uomo poco prima, all'interno del parco pubblico, aveva minacciato con il coltello due ragazzi per poi sottrargli uno zaino contenente il portafogli con documenti e la somma di 150 euro.

Accusato di rapina aggravata, la procura ha convalidato l'arresto.