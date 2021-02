Minaccia farmacista e si fa consegnare il denaro: rapinatore “ecologico” in fuga in bicicletta

Il furto in una farmacia sulla via Trionfale. Indaga la polizia

Una rapina come purtroppo ne avvengono a centinaia ogni anno. Nel mirino del malvivente una farmacia, poi le minacce e la fuga con il denaro. Unica differenza il mezzo utilizzato per scappare, non il solito scooter (solitamente rubato) con il quale potersi districare agevolmente nel traffico romano, né, come successo diverse volte, un’auto, ma una bicicletta, con il “rapinatore ecologico” che ha poi fatto perdere le proprie tracce dopo essere scappato a mezzo del suo mezzo a due ruote.

La rapina si è consumata nella mattinata di martedì 16 febbraio alla farmacia che si trova al civico 8291 della via Trionfale. Parcheggiata la bici, il malvivente è entrato nel locale con il volto travisato da mascherina ed occhiali da sole.

Dopo aver minacciato il farmacista facendogli intendere di essere armato, dopo essere infilato le mani in tasca a mostrare la pistola, il rapinatore si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 400 euro, e poi si è dato alla fuga a bordo della bici.

Richiesto l’intervento della polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia. Ascoltati i testimoni, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito né è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.