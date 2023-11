Appostato vicino al centro commerciale rapina automobilisti in transito

È accusato di tre rapine - ma potrebbero essere di più - messe a segno nel volgere di quattro giorni nella periferia est della Capitale. Nel mirino di Salvatore C. 33enne residente a Nuova Ponte di Nona e originario di Noto, in provincia di Siracusa, gli automobilisti in transito nel vicino centro commerciale Roma Est. A bordo della sua vettura il malvivente tagliava la strada alle vittime di turno, poi entrava nell'abitacolo e le minacciava con il taglierino facendosi consegnare il denaro e gli oggetti di valore. Sfilate le chiavi dal cruscotto della macchina dei malcapitati si allontanava con la refurtiva. Un uomo violento, arrestato dopo aver ferito al polpaccio un automobilista fermo nel traffico in via Antonio Capetti.

L'ultima rapina

Fatale per il 33enne la tentata rapina messa a segno lo scorso 19 novembre. Il 45enne alla guida infatti, dopo essere stato colpito al polpaccio con un taglierino e averlo messo in fuga, lo ha inseguito sino a via Raoul Chiodelli permettendo poi alla polizia di fermarlo. Bloccato dopo un breve inseguimento e messo a disposizione della magistratura, il 33enne è risultato essere colpevole di almeno altre due rapine, messe a segno con le medesime modalità. A riconoscerlo quale autore dei blitz criminali una donna e un uomo.

Tre rapine in quattro giorni

Giudicato colpevole per la rapina messa a segno in via Capetti, l'uomo avrebbe infatti commesso altri due colpi con le medesime modalità. Entrambe il 16 novembre. Sempre nei pressi di Roma Est il 33enne era riuscito a entrare nella macchina di una donna. Minacciata con una fantomatica pistola la automobilista aveva consegnato il denaro al malvivente, con lo stesso poi scappato dopo averle sfilato le chiavi della vettura. Lo stesso giovedì una seconda rapina, sempre nella stessa zona, a danno di un uomo, colpito al volto con un pugno e rapinato del denaro.

Convalida dell'arresto

Giudicato con rito direttissimo il 33enne è stato arrestato con l'accusa di rapina e lesioni, a danno di tre automobilisti, ma non si esclude che possa aver aggredito altre vittime con il medesimo modus operandi.