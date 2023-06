Il rapinatore "armato" di spray urticante nelle zone del centro storico

Con lo spray urticante rapinava le sue vittime nella zona del centro storico di Roma. A finire in manette un 18enne tunisino, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. La scorsa notte, i militari sono intervenuti in via delle Carine, nei pressi del Colosseo, dove un 19enne romano era stato appena derubato dell’Iphone da uno sconosciuto.

Raccolte le descrizioni del malvivente, gli investigatori sono riusciti a bloccare poco distante il ladro 18enne che è stato poi anche riconosciuto dalla vittima. Nelle sue tasche non è stato trovato il telefono appena rubato, ma sono stati trovati 13 involucri contenenti hashish e un ciondolo d’oro che, a seguito di accertamenti, è risultato rapinato, qualche ora prima in largo Gaetana Agnesi, ai danni di un'altra vittima, un 20enne romano, avvicinato e colpito con dello spray urticante.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari. È accusato rapina aggravata, furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.