Acqua & Sapone nel mirino di un bandito solitario: due rapine in cinque giorni

Due rapine fotocopia: la prima lo scorso giovedì e la seconda martedì. Due colpi a distanza di cinque giorni messi a segno nello stesso esercizio commerciale. Nel mirino di un bandito solitario Acqua & Sapone, negozio di casalinghi e prodotti per la casa di Collefiorito di Guidonia, in provincia di Roma.

La rapina è stata messa a segno poco dopo le 18:00 del 24 gennaio all'interno dell'esercizio commerciale che si trova in via dei Mughetti. Come lo scorso 19 gennaio il malvivente, volto travisato da una mascherina chirurgica, ha minacciato i cassieri con una pistola. Preso il denaro contenuto nelle casse - con la somma ancora in via di quantificazione - si è poi dato alla fuga.

Chiamato il 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli. Ascoltati i testimoni non si esclude che il rapinatore possa essere lo stesso uomo che aveva 'visitato' lo stesso Acqua & Sapone la scorsa settimana.