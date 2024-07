Pigneto: minacciato all'uscita della metro e costretto ad andare al bancomat col rapinatore

Era appena uscito dalla stazione della metro Pigneto. Minacciato da un malvivente è stato poi costretto ad andare con lui ad un bancomat e prelevargli del denaro. Era lo scorso mese di aprile. A distanza di tre mesi gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno chiuso il caso, arrestando un 29enne del Senegal per rapina.

La rapina alla stazione della linea C del quartiere della movida di Roma est. L'uomo ha avvicinato e minacciato con una bottiglia di vetro un 29enne italiano, obbligandolo a recarsi con lui presso un bancomat in via Casilina e a prelevare la somma di 120 euro per poi farsela consegnare.

I poliziotti dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza a seguito di un’attività info-investigativa, sono riusciti a riconoscere l’uomo traendolo in arresto. La magistratura ha poi convalidato il fermo.