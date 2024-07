"Serve hashish", poi lo rapinano. Vittima li riconosce e li fa arrestare

"Serve hashish", poi la rapina. Vittima un turista, che una volta sporta denuncia ha riconosciuto la banda di scippatori permettendo poi alla polizia di arrestarli.

Sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Esquilino a intervenire sul lungotevere dei Vallati, altezza ponte Sisto, per la segnalazione di un uomo che ha riferito di aver subito una rapina da parte di 3 soggetti stranieri. L’uomo ha raccontato che, mentre si trovava in via dei Pettinari, è stato avvicinato dai 3 uomini, un 23enne tunisino, un 23enne marocchino e un altro soggetto minorenne, che con la scusa di volergli vendere della sostanza stupefacente gli hanno strappato la collanina per poi darsi alla fuga presso le scale antistanti a ponte Sisto, che portano presso la banchina del fiume Tevere.

La vittima ha provato a raggiungere i 3 soggetti ma è stato minacciato, così ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Tuttavia, la stessa vittima, mentre prendeva un taxi al fine di dirigersi in hotel, transitando su piazza Venezia, ha riconosciuto i 3 uomini e ha chiamato il 112.

I poliziotti hanno bloccato i 3 soggetti e al termine degli atti di rito hanno proceduto al fermo di pg. Per il minore è stata disposta l’associazione presso il centro di detenzione minorile Virgina Agnelli. La procura ha poi chiesto e ottenuto la convalida del fermo di pg.