Bloccato da una banda mentre era in auto, sequestrato e costretto a fare un bonifico online

Gli hanno bloccato la strada mentre era in auto, costringendolo ad aprire lo sportello della sua vettura. Quindi lo hanno minacciato e sequestrato. Poi, con coltello in mano, lo hanno portato davanti al bancomat prima e obbligato a fare un bonifico dal suo cellulare poi.

È la serata da incubo vissuta da un ragazzo di 21 anni nel quartiere Giardinetti, periferia est di Roma. I fatti si sono consumati intorno alle 22:30 dello scorso 11 febbraio. Il giovane, seppur sotto choc, non è rimasto ferito e ha raccontato tutto alla polizia di Stato che ora indaga.

Secondo quanto ricostruito la vittima era al volante della sua auto quando una vettura gli ha bloccato la strada all'altezza di via dei Ruderi di Torrenova, una stradina poco illuminata che costeggia un campo sportivo. A quel punto la banda lo ha minacciato e i tre malviventi lo hanno costretto a lasciare il posto di guida. Quindi è scattato il sequestro e lo hanno portato al bancomat.

L'operazione, però, non è riuscita e così i tre hanno costretto il ragazzo a farsi accreditare 600 euro con un bonifico on line dal cellulare, lasciandolo lungo la via Casilina. La polizia indaga.