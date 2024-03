Ragazzino picchiato e rapinato delle scarpe da ginnastica

Stava tornando a casa quando è stato accerchiato da due giovani ragazzi. Spintonato e picchiato è stato poi rapinato del portafoglio e delle sneakers di marca che portava ai piedi. Vittima un 17enne romano, sorpreso da due malviventi poco distante dal parco Virgiliano della via Nemorense, zona Salario/Trieste.

La rapina si è consumata poco prima delle 20:00 di sabato scorso. Il ragazzo, uno studente romano, stava rincasando quando è finito nel mirino dei due malintenzionati in via Lago di Lesina. Fatto cadere in terra e colpito al volto con un pugno, la coppia di rapinatori gli ha poi sfilato le scarpe da ginnastica di marca che indossava e il portafogli contenente alcune decine di euro e il bancomat, poi sono scappati verso Villa Ada.

Chiamato il 112 sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Porta Pia di polizia. Ritrovato poco distante il portafoglio appena rapinato, dei due malviventi nessuna traccia. Scosso ma illeso il 17enne ha sporto regolare denuncia.