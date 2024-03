Rapinato del suo Rolex da una banda armata: "Questi ladri sono armati e puntano sull'impunità"

"Anche io sono stato vittima dei ladri degli orologi di lusso. Sono armati, spregiudicati e vivono nell'impunità". Così un professionista di 50 anni, che preferisce rimanere anonimo, ha iniziato il racconto di quanto ha subito lo scorso otto febbraio ai Parioli, all'altezza di piazza Verdi. I ladri gli hanno strappato un Rolex Daytona da 30mila euro. Il giorno prima, in via Pompeo Magno, in Prati, i rapinatori avevano già agito con un altro colpo da 40 mila euro.

Lo scooter sospetto

D'altronde, come il professionista romano ci ha raccontato, ormai le vittime sono sempre di più. Quando gli chiediamo come mai ha scelto di raccontarci la sua vicenda, è chiaro: "Vorrei dare il mio contributo, per non far commettere una serie di errori fatti anche da me ed evitare ad altri la stessa sorte".

Il 50enne stava raggiungendo il suo studio a bordo della sua supercar quando ha notato uno scooter: "Non ci ho fatto caso al momento, ma poi ho ricollegato. C'era questo ragazzo vestito di nero che guidava normalmente. Si è affiancato senza mai superarmi all'altezza di piazza Santiago del Cile, ha dato un'occhiata alla mia auto e poi io sono sfilato via".

Lo scooterista stava adocchiando la preda e, soprattutto, cosa aveva al polso. "L'ho visto che si fermava, probabilmente per far spazio al complice e avvisare altri loro "colleghi". Poi li ho persi di vista, me li sono ritrovati dietro poco dopo".

Meno di 15 secondi

Arrivati tra piazza Ungheria e piazza Verdi, infatti, i quattro entrano in azione. "Me li sono trovati addosso in pochi istanti. Uno è sceso dallo scooter con la pistola in pugno, ho sentito che aveva appena scarrellato. - sottolinea con precisione - Io sono rimasto bloccato in auto, con la cintura. Mi ha urlato 'Ti sparo, ti sparo', con chiaro accento napoletano. Poi, sotto minaccia, gli ho consegnato il Daytona e sono scappati. Sarà durato tutto 12, 15 secondi. Non di più".

Giunto nel suo studio, con un misto tra rabbia e choc, la vittima chiama il numero unico per le emergenze. "La polizia è arrivata subito, la dinamica non gli è stata nuova. Mi hanno detto che l'orologio non ci sarebbe stato più modo di recuperarlo". D'altronde chi commette questi furti è ben organizzato, l'orologio arriva subito nelle mani del ricettatore che sa già come piazzarlo.

"Ecco cosa avrei fatto"

"Se tornassi indietro forse farei qualcosa di diverso, ma lì per lì, in auto, non avevo realizzato nulla. Ero in una call, con le cuffiette", dice il cinquantenne con rammarico: "Se posso dare un consiglio a chi ha questo tipo di orologi, quando si sale in macchina è meglio toglierli. Metterli al polso destro, più protetto, potrebbe non bastare. Se invece si fuma e si mette la mano fuori dal finestrino, poi, si è prede facili. Inoltre quando si guida, se si notano delle persone sospette in scooter è meglio non andare verso casa o nel posto di lavoro. - consiglia il cinquantenne romano - Con il senno di poi avrei preso una strada a scorrimento veloce e non mi sarei fermato. Riconoscerli non è semplice, ma sono sempre vestiti di nero, con lo scalda collo insieme al casco. All'apparenza guidano normalmente, senza superare. Una anomalia nel traffico di Roma, poi si trasformano in Pecco Bagnania e guidano da professionisti".

"Sanno che sono impuniti"

L'ultima considerazione è sulle armi che hanno: "Pensavo fossero finte, invece il rumore dello scarrellamento e alcuni dettagli mi fanno pensare che siano armati con pistole vere. D'altronde sanno che nessuna vittima reagirà e che polizia e carabinieri non sparano. Così come sanno bene che, anche se arrestati, non subiranno chissà quale condanna. Eppure il reato è grave, rapina a mano armata. Potrebbero ferire o ammazzare qualcuno, per cosa poi, per un orologio? Si sentono impuniti e questo li rende ancora più forti, quasi intoccabili".