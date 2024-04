Picchiato e rapinato in strada aggredisce agenti e scappa dalla volante

Da vittima a carnefice. Un 28enne tunisino. Il giovane, dopo essere stato trovato ferito in strada al Quarticciolo ha dato in escandescenza ed ha aggredito i poliziotti, scappando poi dalla volante.

Sono stati gli agenti del commissariato Prenestino, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, a intervenire in viale Palmiro Togliatti per la segnalazione di una rissa in strada. Giunti sul posto, gli investigatori hanno trovato un uomo, con diverse ferite su varie parti del corpo, il quale ha raccontato che poco prima era stato vittima di un’aggressione a seguito della quale due persone, a lui sconosciute, gli avevano asportato il cellulare e 200 euro.

Dopo le dovute cure fornite sul posto dai soccorritori del 118, gli agenti lo hanno accompagnato presso gli uffici del commissariato. Durante l’accompagnamento a bordo della volante, l’uomo ha iniziato improvvisamente a dimenarsi sferrando un pugno a uno dei poliziotti per poi darsi alla fuga su via Cerignola.

Nel corso dell’inseguimento a piedi l’agente, nei pressi del quartiere Quarticciolo, nonostante gli fossero stati lanciati oggetti da alcune persone rimaste ignote, ha raggiunto l’uomo il quale ha preso un sasso brandendolo contro il poliziotto ma, con non poca difficoltà, quest’ultimo è riuscito a bloccarlo.

L’uomo, un tunisino di 28 anni, al termine delle attività di rito, è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.