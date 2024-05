Picchiato e rapinato sulla Prenestina

Accerchiato, picchiato e rapinato. Un 47enne del Bangladesh aggredito da due uomini sulla via Prenestina. In manette per l'aggressione è finito un 24enne del Senegal, senza dimora e con precedenti, arrestato dai carabinieri per rapina aggravata in concorso.

La vittima venne presa di mira mentre si trovava nella zona del Prenestino. Accerchiato, strattonato e gettato a terra venne rapinato del telefono cellulare e di 100 euro, poi la fuga degli aggressori.

In fase di successiva denuncia, i carabinieri della stazione Torpignattara hanno sottoposto alla vittima il fascicolo fotografico delle persone con precedenti da cui ha individuato senza ombra di dubbio uno degli autori. Raccolti tutti gli elementi indiziari, la procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto l’ordinanza che dispone la misura cautelare.

L’indagato, resosi irreperibile, solo qualche giorno fa, a seguito di mirate ricerche sul territorio, è stato individuato e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione della magistratura.