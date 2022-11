Picchiato e rapinato nell'androne del palazzo, i malviventi messi in fuga dai vicini

Lo hanno seguito sin dentro l'androne del palazzo dove vive e dopo averlo preso a pugni ed immobilizzato gli hanno strappato la catenina d'oro che aveva al collo. La rapina choc in una palazzina in via Cairoli, all'Esquilino. Aggredito dal branco, le grida d'aiuto della vittima hanno attirato l'attenzione dei vicini di casa che hanno messo in fuga i malviventi chiamando il 112.

Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Esquilino di polizia, raccolta la descrizione dettagliata degli aggressori dopo aver ascoltato gli inquilini, si sono messi sulle tracce della banda. La stessa è stata rintracciata e bloccata poco dopo da una pattuglia mentre cercava di scappare in direzione piazza Vittorio Emanuele II.

Identificati in tre cittadini egiziani di 21, 22 e 28 anni, sono stati sottoposti a fermo di pg. Accusati dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali l'autorità giudiziaria ha quindi convalidato il fermo. Per due di loro si sono quindi aperte le porte del carcere.