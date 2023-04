Aggredito alle spalle mentre preleva al bancomat: rapinatore bloccato da un passante

È stato aggredito alle spalle mentre stava prelevando 1500 euro dallo sportello bancomat. A colpirlo un giovane che voleva rapinarlo. Fortunatamente a notare la scena c'era un passante che è intervenuto e ha bloccato il ragazzo, fermando così la sua fuga. È quanto successo sulla via Prenestina. Sul posto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Torpignattara che hanno così arrestato, in flagranza, un cittadino di 20 anni per rapina.

Il ventenne una volta bloccato ha deciso di restituire spontaneamente il maltolto, ma ciò non è bastato a convincere la vittima a non procedere per vie legali nei suoi confronti. All'arrivo degli agenti l'uomo è stato quindi arrestato e l'autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto.