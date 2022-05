Rapinato dopo l'appuntamento con escort: "Mi hanno portato via 3 mila euro"

"Mi hanno rubato tremila euro. Erano in due". A raccontare un appuntamento finito male è un romeno di 40 anni, rapinato da due uomini in un albergo in via Pacinotti, a Roma. L'uomo, che ha denunciato il fatto alla polizia, era nella stanza dell'hotel con due escort quando intorno alle 2:50 del 9 maggio, è stato raggirato.

Secondo il suo racconto, dopo aver preso appuntamento con due ragazze, ha pagato, poi una delle due si è allontanata dalla camera. Sembrava tutto nella norma, quando la escort ha poi fatto ritorno insieme a due uomini che hanno rapinato il 40enne romano.

Secondo il racconto della vittima, sarebbe stato spintonato e gli avrebbero portato via 3mila euro in contanti per poi scappare via tutti. L'uomo ha rifiutato l'intervento del 118. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato San Paolo.