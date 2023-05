Rapinato corriere Amazon: rubato il furgone con 130 pacchi all'interno

Centotrenta pacchi Amazon pronti per essere consegnati. E' il bottino di una rapina messa a segno da due banditi armati di coltello che ieri hanno rapinato un corriere Amazon. I fatti alle 13 in via della Divina Provvidenza, in zona Aurelio. I due si sono avvicinati, armati di coltello, all'uomo e gli hanno intimato di consegnar loro le chiavi.

Rubato il furgone, i due sono corsi via. Giunti nella zona di Colle Aurelio hanno ripulito il mezzo, portando via i 130 pacchi all'interno. Il furgone è stato quindi ritrovato dagli agenti del commissariato Aurelio che indagano per risalire ai responsabili del furto.