Aggredito e rapinato dal branco al parco del Torrione

Il 30enne preso di mira mentre si trovava in un'area verde attrezzata al Prenestino Labicano

Aggredito dal branco e rapinato di soldi e telefono cellulare. Succede al parco del Torrione, al Prenestino Labicano. Vittima di un gruppo di cinque persone, come raccontato dalla vittima, un 30enne. La rapina intorno alle 22:30 mentre il ragazzo, un cittadino del Bangladesh, si trovata nell'area verde attrezzata compresa fra la via Prenestina e via Ettore Fieramosca.

Proprior qui il 30enne è stato avvicinato da un gruppo di cinque persone che, dopo averlo aggredito, lo hanno rapinato di circa 60 euro e lo smartphone per poi scappare in direzione del Pigneto.

Scosso e lievemente ferito, il 30enne è quindi arrivato sino a piazzale Prenestino dove ha poi richiesto l'intervento del 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Prenestino di polizia che, ascoltata la vittima, hanno poi rintracciato poco distante uno degli autori della rapina. Riconosciuto dalla vittima, il malvivente è stato identificato in un 30enne del Marocco e denunciato in stato di libertà per rapina.

Proseguono gli accertamenti da parte della polizia per risalire al resto della banda. Medicato sul posto dal personale dell'ambulanza del 118 la vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La precedente rapina al parco del Torrione

Episodio simile si era verificato lo scorso 30 di maggio sempre al parco del Torrione quando un uomo venne minacciato con un taglierino, strattonato e rapinato dell'orologio di valore che portava al polso. In quel caso il bandito solitario venne fermato con la refurtiva ancora indosso ed arrestato per rapina.